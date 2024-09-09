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"Он в шоке": в Сети завирусилось видео с Ямалем, который смотрит на финты Роналдиньо

Восходящая звезда Барселоны наблюдал за легендами клуба.
Сегодня, 18:20
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Полузащитник Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль оказался в центре забавной ситуации.

В Сети появилось видео, в котором 11-летний футболист смотрит видео с участием легенды каталонского клуба Роналдиньо.

Во время просмотра Ямаль не сдерживает эмоций, восхищаясь игрой бразильского футболиста.

"Этот Эластико… Он, кажется, контролирует все. Такое впечатление, что он играет против маленьких детей! Все кажется таким легким, но это не так. Отобрать у него мяч практически невозможно".

Роналдиньо играл за Барселону 2003 по 2008 год. На его счету 94 гола и 71 голевая передача.

Ранее сообщалось, что талант Барселоны пропустит год из-за тяжелой травмы.

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