Названа клаусула, которая будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом

Украинец получит шанс, чтобы покинуть клуб за рыночную цену.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в Реале.

25-летний футболист подпишет контракт, который будет действовать три года.

Как сообщает Planeta Real Madrid, в новом контракте Лунина с Реалом прописана сумма отступных.

Клаусула украинца будет составлять 35 миллионов евро. Активировать клаусулу заинтересованные клубы смогут уже летом 2025 года.

В минувшем сезоне украинец провел в составе Реала 31 матч во всех турнирах, пропустив 32 гола, а в 12 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. В нынешней кампании он не принял участие ни в одном матче.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересовался действующим чемпионом Европы.

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