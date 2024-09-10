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Реал заинтересовался действующим чемпионом Европы

Фабиан Руис может перейти в стан мадридцев.
Вчера, 22:41
Фабиан Руис / Getty Images
Фабиан Руис / Getty Images

Мадридский Реал может усилить линию полузащиты.

Как сообщает Diario Sport, руководство «сливочных» было впечатлено игрой Фабиана Руиса на Евро-2024 и добавило игрока в список целей на трансферное окно

В пользу трансфера Руиса говорит также то, что 28-летний игрок уже работал с Карло Анчелотти в Наполи.

У Фабиана есть долгосрочный контракт с ПСЖ, но. парижане вроде как не против его отпустить. Сумма потенциального трансфера остается неизвестной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал фабиан руис

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