Лунин принял неожиданное решение по поводу своего будущего в Реале

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин продолжит свое пребывание в стане испанского гранда.

На фоне истекающего контракта и разговоров о вероятной смене клуба 25-летний украинец принял решение о подписании нового трудового договора со "сливочными".

Как утверждает Marca, стороны уже достигли соглашения о продлении контракта. Обновленный договор Реала с голкипером будет рассчитан до июня 2028 года.

Читай также: Перес оценил перспективы Лунина после возможного ухода из Реала: Будет тяжело

Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.

Напомним, что действующий контракт Лунина с мадридцами заканчивается летом 2025 года.

В минувшем сезоне украинец провел в составе Реала 31 матч во всех турнирах, пропустив 32 гола, а в 12 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. В нынешней кампании он не принял участие ни в одном матче.

Ранее тренер Карло Анчелотти поставил точку в вопросе будущего Лунина в Реале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!