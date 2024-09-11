Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в Реале.

25-летний футболист подпишет контракт, который будет действовать три года.

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа отреагировал на новость.

"Лунин отличный партнер и отличный вратарь", - приводит слова футболиста Defensa Central.

В минувшем сезоне украинец провел в составе Реала 31 матч во всех турнирах, пропустив 32 гола, а в 12 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. В нынешней кампании он не принял участие ни в одном матче.

Ранее была названа клаусула, которая будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом.

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