"Ищу лучший проект": Скандальный экс-форвард сборной Италии высказался о продолжении карьеры

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли поделился новостями относительно продолжения футбольной карьеры.

По словам Балотелли, он оценивает различные предложения в поисках лучшего проекта.

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«Обо мне так много ложных новостей в СМИ, но единственное, что я на самом деле делаю - это тяжело работаю, чтобы подготовить себя к новым вызовам. Я ищу лучший проект для себя.

Я увидел, что в последнее время слухов обо мне придумывают еще больше, чем до этого. Не стоит волноваться, совсем скоро я поговорю с журналистами и вся правда станет известной.

Сейчас единственное, что важно для меня - это тренироваться и сохранять спокойствие. Я получил несколько предложений и ищу лучший для себя проект.

Зато газеты, журналы, сплетники продолжают придумывать дерьмо. Иногда, когда им нечем себя занять», - сказал экс-напдник „скуадры адзурри“.

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