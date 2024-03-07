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Опять за старое: Балотелли взорвал петарду в командной раздевалке

Итальянец решил вспомнить былые времена.
Сегодня, 10:49
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Нападающий Аданадемирспор Марио Балотелли повеселился во время отдыха в раздевалке.

Итальянец решил зажечь петарду и бросить ее в другую сторону помещения. Ее взрыв вызвал у Марио смех, однако одноклубник нападающего знатно испугался, не ожидая, что под ногами что-то есть.

Напомним, на заре своей карьеры футболист уже "баловался" фейерверками, чуть не сжег дом.

Ранее сообщалось, что Балотелли опубликовал сторис, в котором отвесил комплимент путину.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: петарды Марио Балотелли

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