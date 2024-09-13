Реал нацелился на звезду Байера - мадридцы готовы жертвовать звездным вингером

Родриго может отправиться в Германию.

Мадридский Реал продолжает активно работать на трансферном рынке, несмотря на то, что покупать новых игроков можно только зимой.

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Как сообщает издание Fichajes.net, сливочные проявляют серьезный интерес к лидеру леверкузенского Байера Флориану Вирцу.

По информации источника, королевский клуб готов включить бразильского вингера Родриго в соглашение о трансфере полузащитника сборной Германии.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/25 Флориан Вирц уже успел провести 4 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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