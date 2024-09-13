Треть трансферов АПЛ за последние три года оказалась провальной

Около трети всех трансферов английских клубов за последние года оказались провальными, пишет FourFourTwo.

Об этом свидетельствует большое исследование, проведенное The Player Care Group.

Они проанализировали все трансферы английских клубов в период с 2021 по 2024 год. Провальными считались те, если игрок был продан или отдан в аренду в этот же период, а также сыграл сыграл менее 60% матчей за весь срок своего контракта.

Оказалось, что провальнмы оказался почти каждый третий трансфер, а клубы потеряли более 1 млрд долларов на них.

"Всегда важно помнить, что футболисты, независимо от их таланта, – это люди со своими уникальными проблемами и переживаниями. Мы не понаслышке знаем, насколько важны индивидуальные и продуманные программы заботы об игроках для повышения их шансов на успех", – отметил Хьюго Шектер, основатель The Player Care Group.

Ранее также сообщалось, что звезда Ливерпуля заинтересовал итальянские клубы.

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