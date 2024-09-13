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Итальянские топ-клубы нацелились на суперзвезду Ливерпуля

Вирджил ван Дейк уже в январе получит много интересных предложений.
Сегодня, 18:50
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Два итальянских гранда заинтересованы в подписании Вирджила ван Дейка, утверждает Give me Sport.

Речь об Интере и Ювентусе, которые попытаются подписать защитника зимой, когда с ним можно будет вести переговоры.

Напомним, что у ван Дейка летом 2025 года истекает контракт с Ливерпулем, а значит уже в январе он сможет вести переговоры с другими клубами.

33-летний защитник пока еще не решил, где намерен продолжить карьеру, однако Италия может оказаться для нидерландца более интересным, хоть и менее прибыльным вариантом, чем Саудовская Аравия.

Тем не менее все еще есть огромная вероятность, что Ливерпуль предложит защитнику новый контракт.

Ранее также сообщалось, что тренер-дебютанант АПЛ выиграл первую награду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вирджил ван Дейк

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