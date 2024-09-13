Итальянские топ-клубы нацелились на суперзвезду Ливерпуля
Два итальянских гранда заинтересованы в подписании Вирджила ван Дейка, утверждает Give me Sport.
Речь об Интере и Ювентусе, которые попытаются подписать защитника зимой, когда с ним можно будет вести переговоры.
Напомним, что у ван Дейка летом 2025 года истекает контракт с Ливерпулем, а значит уже в январе он сможет вести переговоры с другими клубами.
33-летний защитник пока еще не решил, где намерен продолжить карьеру, однако Италия может оказаться для нидерландца более интересным, хоть и менее прибыльным вариантом, чем Саудовская Аравия.
Тем не менее все еще есть огромная вероятность, что Ливерпуль предложит защитнику новый контракт.
Ранее также сообщалось, что тренер-дебютанант АПЛ выиграл первую награду.
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