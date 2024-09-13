Тренер-дебютанат АПЛ выиграл награду лучшему специалисту лиги

Фабиан Хюрцелер громко заявил о себе в АПЛ.

Главный тренер Брайтона Фабиан Хюрцелер признан лучшим тренером АПЛ в августе.

31-летний специалист обошел в голосовании Пепа Гвардиолу, Микеля Артету и Арне Слота.

Напомним, Хюрцелер выиграл вторую Бундеслигу и был приглашен в Брайтон на место Роберто де Дзерби, став самым молодым тренером в истории лиги.

В трех стартовых турах "чайки" под руководством молодого немца обыграли Эвертон и Манчестер Юнайтед, а также сыграли в ничью с Арсеналом.

Хюрцелер стал самым молодым тренером АПЛ, который выигрывал эту награду, а также повторил достижение Анже Постекоглу, выиграв ее в первый же месяц работы.

Ранее также сообщалось, что игрок Челси может вернуться в основной состав.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!