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Тренер-дебютанат АПЛ выиграл награду лучшему специалисту лиги

Фабиан Хюрцелер громко заявил о себе в АПЛ.
Сегодня, 17:35
Фабиан Хюрцелер / premierleague.com
Фабиан Хюрцелер / premierleague.com

Главный тренер Брайтона Фабиан Хюрцелер признан лучшим тренером АПЛ в августе.

31-летний специалист обошел в голосовании Пепа Гвардиолу, Микеля Артету и Арне Слота.

Напомним, Хюрцелер выиграл вторую Бундеслигу и был приглашен в Брайтон на место Роберто де Дзерби, став самым молодым тренером в истории лиги.

В трех стартовых турах "чайки" под руководством молодого немца обыграли Эвертон и Манчестер Юнайтед, а также сыграли в ничью с Арсеналом.

Хюрцелер стал самым молодым тренером АПЛ, который выигрывал эту награду, а также повторил достижение Анже Постекоглу, выиграв ее в первый же месяц работы.

Ранее также сообщалось, что игрок Челси может вернуться в основной состав.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фабиан Хюрцелер

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