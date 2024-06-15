Середняк АПЛ представил самого молодого главного тренера в истории лиги

Английский Брайтон назначил нового главного тренера после ухода Роберто де Дзерби.

Как сообщает пресс-служба "чаек", взрослую команду возглавил 31-летний Фабиан Гюрцелер, который ранее был главным в Санкт-Паули.

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Гюрцелер стал самым молодым тренером в истории АПЛ, побив рекорд Криса Коулмена, который возглавлял Фулхэм в возрасте 32 лет в 2004 году.

Также он стал первым наставником, который родился уже после основания АПЛ в 1991 году.

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