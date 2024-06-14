Новичок АПЛ подписал экс-игрока сборной Англии и воспитанника клуба

Саутгемптон продолжает усиливаться под задачу выжить в следующем сезоне АПЛ.

Как сообщает пресс-служба "святых", в команду вернулся ее воспитанник Адам Лаллана. Контракт с англичанином подписан на один год.

Трансфер оформлен на правах свободного агента, поскольку, в конце кампании-2023/24 у Лалланы закончился контракт с Брайтоном.

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В свой первый период в стане Саутгемптона Адам провел 265 матчей, забив 60 голов и отдав 45 ассистов.

Отметим, что ранее коллектив Рассела Мартина подписал Тайлора Гарвуда-Беллиса из Ман Сити на постоянной основе за сумму около 20 млн евро.

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