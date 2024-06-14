Середняк АПЛ сделает своего нового наставника самым молодым главным тренером в истории лиги

Английский Брайтон окончательно нашел замену Роберто де Дзерби.

Как сообщает Фабрицио Романо, "чайки" договорились об условиях контракта с тренером Санкт-Паули Фабианом Гюрцелером. Соглашение будет действительно до конца июня 2027 года.

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Гюрцелер в возрасте 31 года станет самым молодым главным тренером в истории АПЛ, опередив Андре Виллаша Боаша. Отметим, что в возрасте 29 лет Райан Мейсон тренировал Тоттенхэм, но он исполнял лишь обязанности И.О.

Стоит сказать, что немецкий специалист вывел Санкт-Паули в Бундеслигу по итогам сезона-2023/24.

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