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Новый тренер Ливерпуля зарядился энергией на Ибице перед работой в АПЛ

Арне Слот хорошо проводит время со своей семьей.
Сегодня, 09:30
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

В конце прошедшего сезона Ливерпуль объявил, что Арне Слот заменит Юргена Клоппа у руля команды.

Нидерландца ожидает непростая задача - ему предстоит удержать мерсисайдцев на том уровне, на который их поднял самый успешный их тренер в 21-м веке.

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Покинув Фейеноорд в статусе чемпиона Нидерландов, 45-летний наставник решил как следует отдохнуть и зарядиться энергией перед изматывающей работой в Англии.

Дочь тренера Иса опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлен отдых семейства Слот на Ибице.

Там Арне был сфотографирован вместе с Исой и его женой Мирьям у бассейна на испанском острове.

Источник: скриншот

Напомним, что первым трансфером Арне Слота в Ливерпуле может стать вингер Ньюкасла, который в прошлом сезоне играл под руководством нидерландца в Фейеноорде.

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