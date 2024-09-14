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Бывший вратарь сборной Италии оценил бомбардирские способности Довбика: Думаю, забьет 15 голов

Эмилиано Вивиано поддержал Артема Довбика.
Сегодня, 11:45
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский форвард Артем Довбик, перебравшийся этим летом в римскую Рому, довольно неуверенно начал новый сезон в Серии А.

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Бывший голкипер сборной Италии и целого ряда итальянских клубов Эмилиано Вивиано поддержал украинца, заявив, что верит в бомбардирский талант Артема:

"Я знаю его, потому что часто видел его в чемпионате Испании. Он очень сильный и хорошо играет вне штрафной.

Я говорил о нем с главным тренером Ромы Даниэле де Росси. Думаю, он может хорошо выступать в Серии А. Я думаю, что он может забить 15 голов за сезон", - сказал Вивиано в комментарии ControCalcio.

Напомним, матч четвертого тура итальянской Серии А подопечные Де Росси проведут уже завтра, 15 сентября, против Дженоа. Старт встречи в 13:30 по киевскому времени.

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