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Наставник Ливерпуля прокомментировал первое поражение во главе команды

Арне Слот признал, что его команда играла недостаточно хорошо.
Сегодня, 19:59
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

В рамках 4-го тура АПЛ Ливерпуль уступил Ноттингем Форест.

Наставник мерсисайдцев Арне Слот поделился мыслями об игре против «лесников». По словам нидерландца, его подопечные слишком много теряли мяч у своих ворот.

«Мы столько раз теряли мяч в простых ситуациях. Это то, что решило эту игру.

Мы должны смотреть только на себя, мы должны быть лучше.

Слишком много раз мы теряли мяч у своих ворот, мы сыграли недостаточно хорошо", - заявил Слот.

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