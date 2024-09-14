Наставник Ливерпуля прокомментировал первое поражение во главе команды

Арне Слот признал, что его команда играла недостаточно хорошо.

В рамках 4-го тура АПЛ Ливерпуль уступил Ноттингем Форест.

Наставник мерсисайдцев Арне Слот поделился мыслями об игре против «лесников». По словам нидерландца, его подопечные слишком много теряли мяч у своих ворот.

«Мы столько раз теряли мяч в простых ситуациях. Это то, что решило эту игру.

Мы должны смотреть только на себя, мы должны быть лучше.

Слишком много раз мы теряли мяч у своих ворот, мы сыграли недостаточно хорошо", - заявил Слот.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!