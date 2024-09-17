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Сборная Боснии навсегда исключила защитника за критику медицинского штаба

Анель Ахмедходжич чересчур многое позволил себе.
Сегодня, 13:30
Анель Ахмедходжич / Getty Images
Анель Ахмедходжич / Getty Images

Защитник Шеффилда и сборной Боснии Анель Ахмедходжич навсегда исключен из национальной команды.

Ранее 25-летний игрок заявил о том, что временно отказывается играть за сборную. Причиной тому стали решения тренерского и медицинского штаба.

Ахмедхождович назвал медиков в сборной дилетантами, заявив, что они усугубили его травму, заставив играть на квалификации Евро против Люксембурга.

В сборной такое отношение терпеть не стало и сами исключили игрока из состава национальной команды.

"Никто, даже господин Анел Ахмедходжич, не может выбирать, когда и в какое время он может играть за сборную, а когда нет. Никаких "временных отказов" никто не потерпит. Сборная – это культ, священный долг, высший приоритет. Не ты выбираешь, а тебя выбирают!

Мы ясно и четко даем понять, что это конец его карьеры в сборной. Пригласить его снова – в ближайшем или отдаленном будущем – было бы большим оскорблением для всех, кто любит эту страну и сборную. Его действия не имеют никакого оправдания или обоснования. Он нанес оскорбление всем боснийцам и герцеговинцам. Поэтому мы даем на это решительный ответ", – заявил спортивный директор команды Эмир Спахич.  

Ранее также стало известно, почему вингер МЮ больше не появляется на поле.

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