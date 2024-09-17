Хавбек Барселоны травмировался на первой же тренировке после предыдущего повреждения

Фермин Лопес пропустит еще несколько недель.

Полузащитник Барселоны Фермин Лопес получил новую травму, пишет Diario Sport.

Напомним, хавбек получил повреждения мышцы передней поверхности бедра в начале сентября в расположении сборной.

Сегодня 21-летний футболист вернулся к частичным тренировкам в общей группе и сразу получил новое повреждение.

Теперь у Лопеса проблемы с другой ногой и он пропустит еще несколько недель.

Ранее также сообщалось, что Перес имеет грандоизные планы на летнее трансферное окно.

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