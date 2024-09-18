iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе повторил культовое празднование гола в Лиге чемпионов - по стопам Серхио Рамоса

Француз забил свой первый гол за Реал в главном еврокубковом турнире.
Сегодня, 11:24
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках первого тура основной части Лиги чемпионов Реал Мадрид на своем поле принимал Штутгарт.

В составе королевского клуба голом отметился Килиан Мбаппе. Француз забил свой первый гол в главном еврокубковом турнире в форме "сливочных".

Читай также: Легенда Манчестер Юнайтед стал басистом британской рок-группы

Мбаппе отпраздновал этот момент по-особенному, повторив празднование легенды Реала Серхио Рамоса. 

Видео голов и обзор матча Реал - Штутгарт:

Килиан перешел в Реал летом текущего года на правах свободного агента. На его счету семь матчей во всех турнирах, в которых он забил пять голов.

Ранее сообщалось, что 18-летний нападающий Реала женился на модели, с которой встречался меньше года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

АЕК объявил о подписании Марсьяля - француз переехал в Грецию свободным агентом АЕК объявил о подписании Марсьяля - француз переехал в Грецию свободным агентом
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Анголой после поражения от Аргентины ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Анголой после поражения от Аргентины
Болонья - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов Болонья - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Болонья - Шахтер: "горняки" выйдут на матч Лиги чемпионов в патриотических цветах Болонья - Шахтер: "горняки" выйдут на матч Лиги чемпионов в патриотических цветах
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа12:56
АЕК объявил о подписании Марсьяля - француз переехал в Грецию свободным агентом
12:55
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Анголой после поражения от Аргентины
Лига Чемпионов12:40
Болонья - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов12:30
Болонья - Шахтер: "горняки" выйдут на матч Лиги чемпионов в патриотических цветах
Бокс12:30
Леннокс Льюис назвал условие, при котором Фьюри может победить Усика в реванше
Лига Чемпионов12:00
Болонья - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Теннис11:58
Костюк - об очередной победе на турнире WTA в Сеуле: Я отлично провожу время
Бокс11:50
"Для него это было словно война": Леннокс Льюис прокомментировал победу Усика над Фьюри
Украина11:26
"Шахтер отклонил предложения": Судаков признался, какие топ-клубы интересовались им летом
Европа11:24
Мбаппе повторил культовое празднование гола в Лиге чемпионов - по стопам Серхио Рамоса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK