Мбаппе повторил культовое празднование гола в Лиге чемпионов - по стопам Серхио Рамоса

Француз забил свой первый гол за Реал в главном еврокубковом турнире.

В рамках первого тура основной части Лиги чемпионов Реал Мадрид на своем поле принимал Штутгарт.

В составе королевского клуба голом отметился Килиан Мбаппе. Француз забил свой первый гол в главном еврокубковом турнире в форме "сливочных".

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Мбаппе отпраздновал этот момент по-особенному, повторив празднование легенды Реала Серхио Рамоса.

KYLIAN MBAPPÉ x SERGIO RAMOS 🤍🤝 pic.twitter.com/52fEITCWlY — Madrid Zone (@theMadridZone) September 17, 2024

Видео голов и обзор матча Реал - Штутгарт:

Килиан перешел в Реал летом текущего года на правах свободного агента. На его счету семь матчей во всех турнирах, в которых он забил пять голов.

Ранее сообщалось, что 18-летний нападающий Реала женился на модели, с которой встречался меньше года.

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