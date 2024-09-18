Звездное возвращение - экс-игрок Интера в третий раз стал футболистом Аякса

Амстердамский Аякс объявил о подписании полузащитника Деви Классена. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, нидерландец стал игроком Аякса на правах свободного агента, подписав контракт на один год – к лету 2025 года.

Стоит отметить, в прошлом сезоне Классен выступал в составе миланского Интера. Там полузащитник провел 18 матчей во всех турнирах.

Напомним, Деви - воспитанник Аякса. За первую команду амстердамского клуба выступал в 2011-2017 и 2020-2023 годах.

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