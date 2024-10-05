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Ювентус нацелился на вундеркинда Аякса

Йоррел Гато может продолжить карьеру в Италии.
Сегодня, 11:40
Йоррел Гато / Getty Images
Йоррел Гато / Getty Images

Туринский Ювентус внимательно следит за юным защитником Аякса Йоррелом Гато. Об этом пишет Николо Скира.

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По сообщению инсайдера, руководство туринцев может подписать защитника уже в зимнее трансферное окно. Однако переговоры между клубами еще не стартовали.

Стоит отметить, что Гато в этом сезоне забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 6 матчах. В его активе уже есть 1 матч за сборную Нидерландов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Ювентус ФК Аякс

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