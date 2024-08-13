Арсенал не отпустил одноклубника Зинченко в Аякс

Аарон Ремсдейл пока остается в составе лондонского Арсенала.

Амстердамский Аякс хотел подписать английского голкипера лондонского Арсенала Арона Ремсдейла, но лондонцы ответили отказом на предложение аренды. Об этом пишет издание The Athletic.

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Однако, по сообщению источника, нидерландцы продолжают интересоваться 26-летним футболистом и сохраняют оптимизм по его подписанию.

Стоит отметить, что в сезоне 2023/24 Аарон Ремсдейл провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 12 голов и в трех матчах оставил свои ворота "сухими".

Напомним, лондонский Арсенал в новом сезоне английской Премьер-лиги стартует матчем против Вулверхэмптона. Матч запланирован на субботу, 17 августа.

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