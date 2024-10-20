Артета нашел причины поражения Арсенала в матче с Борнмутом

Лондонский Арсенал неожиданно проиграл Борнмуту в матче АПЛ. Главный тренер лондонцев Микель Артета нашел причины поражения:

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Я не могу оценивать игру, когда ты играешь 60 минут вдесятером на выезде. Это что-то невозможно. Как мы можем прийти в себя? Ну, опять же, использовать боль, которую мы чувствуем сейчас, в матче во вторник – это лучший способ сделать это.

“Не нужно жалеть себя из-за того, что это произошло снова, трижды за восемь матчей, которые мы потеряли нашего капитана и одного из лучших игроков (Букайо Сака – прим.), а также Юрриена Тимбера и других. Это нас никуда не приведет», - сказал Артета.

Напомним, следующий матч Арсенал проведет против донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

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