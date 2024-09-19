iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Власти Франции запретили фанатам Марселя посетить следующий матч команды

На матчах против Лиона всегда возникают беспорядки.
Сегодня, 19:45
Getty Images
Getty Images

Французские власти решили немного пристурнить фанатов Марселя, пишет GFFN.

22 сентября команда Роберто де Дзерби на выезде сыграет с Лионом. Во время этих матчей фанаты обоих команд устраивают беспорядки близ стадиона.

В этот французские власти решили действовать наперед. Уже сегодня министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подписал указ, запрещающий болельщикам Марселя посещать матч против Лиона.

Пока еще неизвестна реакция клуба, но власти убеждены, что тем самым они предотвратят беспорядки на улицах Лиона.

Ранее также сообщалось, что Паулу Фонсека на грани увольнения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Джошуа признался, что заставит его завершить карьеру Джошуа признался, что заставит его завершить карьеру
Роналду - о сыне: Криштиану хочет быть футболистом, но я не давлю на него сильно Роналду - о сыне: Криштиану хочет быть футболистом, но я не давлю на него сильно
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
"Нужно его заставить": Дюбуа озвучил смелый план на бой с Джошуа "Нужно его заставить": Дюбуа озвучил смелый план на бой с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс21:29
Джошуа признался, что заставит его завершить карьеру
Футбол21:12
Роналду - о сыне: Криштиану хочет быть футболистом, но я не давлю на него сильно
Бокс21:00
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
"Нужно его заставить": Дюбуа озвучил смелый план на бой с Джошуа
20:35
ЧМ-2024 по футзалу: Франция обыграла Венесуэлу, Португалия одолела Таджикистан, победы Ирана и Марокко
Европа20:30
Известный теннисист провел тренировку в форме английского клуба
Европа19:59
Миколенко восстановился после болезни
Европа19:45
Власти Франции запретили фанатам Марселя посетить следующий матч команды
Европа19:32
Шахтер в сверхрезультативном матче вырвал победу над Болоньей в Юношеской лиге УЕФА
Игровые19:30
ПФК Выбор разгромил нидерландцев и вышел в плей-офф клубного ЧМ по пляжному футболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK