Власти Франции запретили фанатам Марселя посетить следующий матч команды

На матчах против Лиона всегда возникают беспорядки.

Французские власти решили немного пристурнить фанатов Марселя, пишет GFFN.

22 сентября команда Роберто де Дзерби на выезде сыграет с Лионом. Во время этих матчей фанаты обоих команд устраивают беспорядки близ стадиона.

В этот французские власти решили действовать наперед. Уже сегодня министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подписал указ, запрещающий болельщикам Марселя посещать матч против Лиона.

Пока еще неизвестна реакция клуба, но власти убеждены, что тем самым они предотвратят беспорядки на улицах Лиона.

Ранее также сообщалось, что Паулу Фонсека на грани увольнения.

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