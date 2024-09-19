iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Миколенко восстановился после болезни

Украинский защитник сможет помочь "ирискам" в ближайшем матче АПЛ.
Сегодня, 19:59
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Тренерский штаб Эвертона снова может рассчитывать на защитника Виталия Миколенко.

Украинец ранее из-за заболевания был вынужденно заменен в матче четвертого тура английской Премьер-лиги с Астон Виллой (2:3) и пропустил поединок Кубка Лиги с Саутгемптоном (1:1, 5:6 пен.).

Читай также: Тренер Эвертона ответил, почему снял с игры Миколенко в матче с Астон Виллой

Тем не менее, как сообщает пресс-служба "ирисок", 25-летний украинский защитник вернулся в строй после болезни.

Свой следующий матч ливерпульская команда сыграет в АПЛ в субботу, 21 сентября, против Лестера.

Напомним, что в нынешнем сезоне Миколенко принял участие в пяти матчах Эвертона во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Эвертон повторил антидостижение Борнмута.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед заинтересовался юным вингером Саутгемптона, который поиздевался над Далотом Манчестер Юнайтед заинтересовался юным вингером Саутгемптона, который поиздевался над Далотом
Президент Ла Лиги высказался о многочисленных правонарушениях ФФП со стороны Манчестер Сити Президент Ла Лиги высказался о многочисленных правонарушениях ФФП со стороны Манчестер Сити
Претендент на покупку Эвертона просит у всемирно известного рэпера помощи с приобретением клуба Претендент на покупку Эвертона просит у всемирно известного рэпера помощи с приобретением клуба
Дубль Виртца и автогол позволили Байеру без особых усилий разгромить Фейеноорд Дубль Виртца и автогол позволили Байеру без особых усилий разгромить Фейеноорд
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:38
Дубль Виртца и автогол позволили Байеру без особых усилий разгромить Фейеноорд
Бокс21:29
Джошуа признался, что заставит его завершить карьеру
Футбол21:12
Роналду - о сыне: Криштиану хочет быть футболистом, но я не давлю на него сильно
Бокс21:00
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
"Нужно его заставить": Дюбуа озвучил смелый план на бой с Джошуа
20:35
ЧМ-2024 по футзалу: Франция обыграла Венесуэлу, Португалия одолела Таджикистан, победы Ирана и Марокко
Европа20:30
Известный теннисист провел тренировку в форме английского клуба
Европа19:59
Миколенко восстановился после болезни
Европа19:45
Власти Франции запретили фанатам Марселя посетить следующий матч команды
Европа19:32
Шахтер в сверхрезультативном матче вырвал победу над Болоньей в Юношеской лиге УЕФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK