Миколенко восстановился после болезни
Тренерский штаб Эвертона снова может рассчитывать на защитника Виталия Миколенко.
Украинец ранее из-за заболевания был вынужденно заменен в матче четвертого тура английской Премьер-лиги с Астон Виллой (2:3) и пропустил поединок Кубка Лиги с Саутгемптоном (1:1, 5:6 пен.).
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Тем не менее, как сообщает пресс-служба "ирисок", 25-летний украинский защитник вернулся в строй после болезни.
Свой следующий матч ливерпульская команда сыграет в АПЛ в субботу, 21 сентября, против Лестера.
Напомним, что в нынешнем сезоне Миколенко принял участие в пяти матчах Эвертона во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Эвертон повторил антидостижение Борнмута.
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