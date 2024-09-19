Миколенко восстановился после болезни

Тренерский штаб Эвертона снова может рассчитывать на защитника Виталия Миколенко.

Украинец ранее из-за заболевания был вынужденно заменен в матче четвертого тура английской Премьер-лиги с Астон Виллой (2:3) и пропустил поединок Кубка Лиги с Саутгемптоном (1:1, 5:6 пен.).

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Тем не менее, как сообщает пресс-служба "ирисок", 25-летний украинский защитник вернулся в строй после болезни.

Свой следующий матч ливерпульская команда сыграет в АПЛ в субботу, 21 сентября, против Лестера.

Напомним, что в нынешнем сезоне Миколенко принял участие в пяти матчах Эвертона во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Эвертон повторил антидостижение Борнмута.

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