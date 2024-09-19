Известный теннисист провел тренировку в форме английского клуба

Известный американский теннисист Фрэнсис Тиафо провел тренировку в форме Челси.

16-ракетка мира вышел в синий форме лондонцев на тренировку перед Кубком Лэйвера.

Для себя Тиафо выбрал 24-й номер, под которым выступает капитан лондонцев Рис Джеймс.

Напомним, что американец вошел в сборную мира, которая начнет выступления уже 20 сентября в Берлине.

Кроме Тиафо в команду вошли Тейлор Фриц (США, 7), Бен Шелтон (США, 17), Алехандро Табило (Чили, 22), Франсиско Черундоло (Аргентина, 31) и Танаси Коккинакис (Австралия, 78).

Ранее также сообщалось, что Миколенко готов вернуться на футбольное поле.

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