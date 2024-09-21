Бавария готова отпустить свою звезду свободным агентом

Руководство мюнхенской Баварии прекратило все попытки договориться с Альфонсо Дэвисом о продлении контракта. Об этом пишет испанское издание Football Espana.

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По информации издания, в последние несколько месяцев мюнхенский клуб предпринимал попытки связаться с представителями Дэвиса, но успеха это не имело.

Стоит отметить, что ранее была информация о переходе канадца летом 2025 года на правах свободного агента в стан мадридского Реала.

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