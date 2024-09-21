iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти рассказал о стиле игры Реала: Болельщики привыкли видеть рок-н-ролльный футбол

Итальянец заявил, что "сливочные" могут играть куда лучше.
Сегодня, 11:39
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий ныне мадридский Реал, признался в каком стиле должна играть его команда, рассказав о старте сезона:

Читай также: Анчелотти - о возможном бунте футболистов: Они не прочь уменьшить свои зарплаты

"Мы можем играть лучше, но болельщики Реала привыкли видеть рок-н-ролльный футбол, а не с большим количеством передач. Мы стараемся сделать болельщиков счастливыми исходя из своих качеств", - сказал Анчелотти.

Напомним, следующий матч в Ла Лиге "сливочные" проведут уже сегодня, 21 сентября, где соперником команды Анчелотти станет каталонский Эспаньол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти ФК Реал Мадрид

Статьи по теме

Анчелотти - о возможном бунте футболистов: Они не прочь уменьшить свои зарплаты Анчелотти - о возможном бунте футболистов: Они не прочь уменьшить свои зарплаты
Анчелотти: Куртуа - лучший вратарь в мире сейчас Анчелотти: Куртуа - лучший вратарь в мире сейчас
Рекорд Эндрика, гол Мбаппе и нереальные сейвы Куртуа: обзор матча Реал - Штутгарт Рекорд Эндрика, гол Мбаппе и нереальные сейвы Куртуа: обзор матча Реал - Штутгарт
Анчелотти: Нельзя терпеть то, что происходит с Винисиусом каждый год Анчелотти: Нельзя терпеть то, что происходит с Винисиусом каждый год
Помочь журналистам

Видео

Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа14:30
Бавария готова отпустить свою звезду свободным агентом
Бокс13:58
"Осталось 13 недель": Фьюри показал свою подготовку к реваншу с Усиком
Игровые13:45
ПФК Выбор сотворил невероятный камбэк против немцев и вышел в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу
Формула 113:44
Гран-при Сингапура: Норрис показал лучший результат в третьей практике
Европа13:17
Барселона работает над сохранением звездного испанца
Бокс12:58
Промоутер считает, что Усик будет мешать Джошуа в бою с Дюбуа
Теннис12:25
Костюк уступила "нейтралке" в четвертьфинале турнира в Сеуле
Бокс12:10
Усик прилетел в Лондон на бой Джошуа и Дюбуа
Украина11:55
УПЛ: Черноморец примет Карпаты, Александрия сыграет с Левым Берегом, а Динамо - с Рухом
Украина11:45
Динамо - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK