Анчелотти рассказал о стиле игры Реала: Болельщики привыкли видеть рок-н-ролльный футбол

Итальянец заявил, что "сливочные" могут играть куда лучше.

Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий ныне мадридский Реал, признался в каком стиле должна играть его команда, рассказав о старте сезона:

Читай также: Анчелотти - о возможном бунте футболистов: Они не прочь уменьшить свои зарплаты

"Мы можем играть лучше, но болельщики Реала привыкли видеть рок-н-ролльный футбол, а не с большим количеством передач. Мы стараемся сделать болельщиков счастливыми исходя из своих качеств", - сказал Анчелотти.

Напомним, следующий матч в Ла Лиге "сливочные" проведут уже сегодня, 21 сентября, где соперником команды Анчелотти станет каталонский Эспаньол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!