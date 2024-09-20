Анчелотти - о возможном бунте футболистов: Они не прочь уменьшить свои зарплаты
Все футбольное сообщество неоднозначно отреагировало на увеличение количества матчей за сезон. Некоторые футболисты намекают на забастовку.
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Звездный специалист Карло Анчелотти, ныне возглавляющий мадридский Реал, высказался по поводу возможного бунта, дав совет футбольным функционерам:
Жалобы не изменят календарь этого сезона. Важно об этом подумать, понять, что игроки устали. Календарь этого сезона не изменится, но футболисты думают о том, как изменить будущее футбола.
Футболу стоит задуматься, потому что во избежание травм нужно играть меньше матчей. Футболисты не прочь уменьшить свои зарплаты, если будут играть меньше", - цитирует Карло Marca.
Напомним, следующий матч мадридский Реал проведет в испанской Ла Лиге уже завтра, 20 сентября. Подопечные Анчелотти встретятся с Эспаньолом.
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