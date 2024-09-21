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Ярмолюк - в старте на матч Брентфорд - Тоттенхэм

Украинец впервые в этом сезоне сыграет с первых минут в АПЛ.
Сегодня, 15:58
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

В рамках 5-го тура АПЛ Брентфорд сыграет с Тоттенхэмом.

Наставник "пчел" Томас Франк доверил место в старте Егору Ярмолюку. Для украинца это первый выход в старте в этом сезоне чемпионата Англии.

Ранее Ярмолюк вышел в старте на матч Кубка Лиги против Лейтон Ориент, а также на замену против Манчестер Сити.

Матч Брентфорд - Тоттенхэм состоится сегодня, 21 сентября, в 17:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК

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