Ярмолюк - в старте на матч Брентфорд - Тоттенхэм
Украинец впервые в этом сезоне сыграет с первых минут в АПЛ.
В рамках 5-го тура АПЛ Брентфорд сыграет с Тоттенхэмом.
Наставник "пчел" Томас Франк доверил место в старте Егору Ярмолюку. Для украинца это первый выход в старте в этом сезоне чемпионата Англии.
Ранее Ярмолюк вышел в старте на матч Кубка Лиги против Лейтон Ориент, а также на замену против Манчестер Сити.
Матч Брентфорд - Тоттенхэм состоится сегодня, 21 сентября, в 17:00.
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