Ярмолюк - в старте на матч Брентфорд - Тоттенхэм

Украинец впервые в этом сезоне сыграет с первых минут в АПЛ.

В рамках 5-го тура АПЛ Брентфорд сыграет с Тоттенхэмом.

Наставник "пчел" Томас Франк доверил место в старте Егору Ярмолюку. Для украинца это первый выход в старте в этом сезоне чемпионата Англии.

Ранее Ярмолюк вышел в старте на матч Кубка Лиги против Лейтон Ориент, а также на замену против Манчестер Сити.

Матч Брентфорд - Тоттенхэм состоится сегодня, 21 сентября, в 17:00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!