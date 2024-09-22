Штуттгарт уничтожил Боруссию Дортмунд в центральном матче тура Бундеслиги
Коллектив Себастьяна Хёнесса легко разгромил «шмелей».
В рамках 4-го тура Бундеслиги Штуттгарт встретился с Боруссией Дортмунд.
Уже с первых минут хозяева показали, что не будут играть «вторым номером» и открыли счет. Автором гола стал Деннис Ундав.
Еще до завершения первого тайма удвоил преимущество коллектива Себастьяна Хьоннеса Эрмедин Демирович.
Во второй 45-минутке до разгромного счет довел Энцо Мийо. Чуть позже «огорчил» свою бывшую команду Серу Гирасси, отквитав один счет.
Впрочем, после этого Штуттгарт забил еще дважды. Сперва отличился Эль-Биляль Туре, а затем дубль оформил выше упомянутый Ундав.
Штуттгарт 5-1 Боруссия
Голы: Ундав, 3, 89, Демирович, 21, Мийо, 63, Туре, 80 - Гирасси, 76
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