Штуттгарт уничтожил Боруссию Дортмунд в центральном матче тура Бундеслиги

В рамках 4-го тура Бундеслиги Штуттгарт встретился с Боруссией Дортмунд.

Уже с первых минут хозяева показали, что не будут играть «вторым номером» и открыли счет. Автором гола стал Деннис Ундав.

Еще до завершения первого тайма удвоил преимущество коллектива Себастьяна Хьоннеса Эрмедин Демирович.

Во второй 45-минутке до разгромного счет довел Энцо Мийо. Чуть позже «огорчил» свою бывшую команду Серу Гирасси, отквитав один счет.

Впрочем, после этого Штуттгарт забил еще дважды. Сперва отличился Эль-Биляль Туре, а затем дубль оформил выше упомянутый Ундав.

Штуттгарт 5-1 Боруссия

Голы: Ундав, 3, 89, Демирович, 21, Мийо, 63, Туре, 80 - Гирасси, 76

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