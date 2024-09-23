Игрок Ман Сити: Арсенал - мастера темных искусств, они всегда ищут драму против нас

В рамках прошлого тура АПЛ Арсенал упустил победу над Манчестер Сити в меньшинстве.

После данного матча утихло много эмоций. «Канониры» жаловались на несправедливое удаление, а „горожане“ на грубость со стороны соперника.

По поводу второго высказался и защитник коллектива Пепа Гвардиолы Мануэль Аканджи. Швейцарец назвал игроков лондонского клуба «мастерами темных искусств»

«Когда мы играем против Арсенала, они всегда ищут именно этого -- драмы. В единоборствах они старались изо всех сил, оборонялись с 11 (Арсенал 56 минут играл вдесятером - прим.) игроками в своей штрафной площадке, а затем пытались забить со стандартных положений.

Не думаю, что в Европе кто-то делает это лучше них. Да, они мастера темных искусств, но, в конце концов, мы всегда выигрываем титул, и я не думаю, что в этом сезоне будет иначе.

В конце концов, именно этого они и добиваются. Мы должны защищаться, потому что в каждой дуэли и при каждом штрафном ударе они оказывались на газоне. Игроки падают, чтобы подняться, снова бегут назад и снова падают. Один из их игроков подошел к вратарю и попросил его лечь на газон и так далее. Мы ничего не можем с этим поделать»

Аканджи также отметил, что его одноклубники и тренер недовольны ничьей несмотря на то, что именно они ее вырвали.

«Судья должен контролировать подобные ситуации в течение всего сезона. Для них это сработало, и если они довольны одним очком, то мы нет - мы пытались заработать больше, но их все устраивает.

Ничего в лиге еще не решено. Нам нужно набрать 99 очков, и, надеюсь, мы сможем взять их все, а дальше посмотрим, что из этого получится. Я не знаю, как мы сможем сыграть два матча за два дня. Но мы должны сделать то, что должны, и быть готовы к середине недели», - сказал Мануэль.

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