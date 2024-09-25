Тренер Ромы анонсировал изменения в стартовом составе на матч с Атлетик Бильбао

Но не рассказал какие именно.

Наставник Ромы Иван Юрич высказался об игре с Атлетик Бильбао в Лиге Европы.

По словам специалиста, он еще не решил, кто выйдет в старте на грядущий поединок, но точно будут изменения в основе.

"Мы еще не решили, кто будет стартовать. У нас есть последняя тренировка, и тогда мы решим. Конечно, мы сделаем несколько изменений, но со стартовой 11-кой еще не определились.

Мы готовимся к матчу так же. Ничего не меняется.

Концепция всегда одинаковая, и сейчас эмоции не доминируют, я думаю только об игре. Команда должна продолжать играть так же хорошо, как и вчера. Конечно, мы получим соответствующую поддержку от фанатов", - сказал Юрич

Также хорват рассказал, видит ли он себя в стане римлян в долгосрочной перспективе и какие цели перед ним поставили.

"Честно говоря, я думаю только о завтрашней победе. Игра за игрой. Стараюсь делать правильные вещи.

Моя единственная мысль - как выиграть завтра. Я полностью сосредоточен на этом. Я не выхожу за рамки этого.

Что касается целей на сезон, то мы не говорили об этом с клубом. Сейчас я хочу увидеть такую же игру, как и в прошлом матче

Я хочу хорошо знать команду и знать, что я могу дать игрокам. Готовиться к одной игре за раз и посмотреть, что получится", - резюмировал Иван.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки Ромы были расстроены увольнением Даниэле де Росси.

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