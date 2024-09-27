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Компани - о матче с Байером: Это будет игра против одной из лучших команд последнего года

Бельгиец высоко высказался о чемпионе Германии.
Сегодня, 17:38

Керамнич мюнхенской Баварии Венсан Компани поделился мыслями об игре с леверкузенским Байером, которая состоится в пятом туре Бундеслиги.

По словам специалиста, "фармацевты" были одной из лучших команд за последние 12 месяцев.

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"Все очень хотят посмотреть эту игру. Конечно, это будет важный поединок против лучшей команды за последний год. Мы ждем этого поединка.

Не каждый поединок может быть простым. Мы хотим сразиться с сильным оппонентом на нашем домашнем стадионе. Бавария - всегда фаворит, мы хотим победить.

Я уже говорил ранее, что когда я играл против лучших составов Баварии во время карьеры футболиста, у нас были хорошие игроки, но не было ощущения, что мы можем контролировать мячом. Бавария всегда хочет быть доминирующей силой, настрой нашей команды всегда должен быть таким.

Если противнику удается помешать нам в этом, он заслуживает большого уважения. Ключевым моментом является то, что для нас это домашняя игра. Мы хотим показать все, на что способны", - сказал Компани на пресс-конференции.
 

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