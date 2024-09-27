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Игроки Баварии поупражнялись в традиционном для Октоберфеста занятии

Праздник пива вполне удался.
Сегодня, 12:39
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Неделей ранее в Германии стартовал Октоберфест, который продлится до 6 октября.

Традиционно в нем приняли участие игроки мюнхенской Баварии, а некоторые из них отличились в небольших упражнениях.

Так, воспитанник "ротен" Александар Павлович доказал, что он не просто так играет за мюнхенский клуб, являясь уроженцем Мюнхена. Хавбек с первой попытки справился с вбиванием крана в бочку с пивом.

Можно также поздравить Конрада Лаймера: по сравнению с 2023 годом у него произошел явный прогресс в этом деле.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Бавария выиграла все свои матчи: мюнхенцы под руководством Венсана Компани лишь в первом туре Бундеслиги испытала небольшие проблемы в игре с Вольфсбургом (3:2).

После этой встречи команда оформила три разгрома, в том числе 9:2 в матче Лиге чемпионов против Динамо Загреб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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