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"Лунин был героем того дня": Беллингем вспомнил четвертьфинал Лиги чемпионов против Ман Сити

Лидер Реала оценил вклад украинца в победу в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.
Сегодня, 11:51
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем в своем документальном мини-сериале о первом сезоне в Реале вспомнил четвертьфинал Лиги чемпионов против Ман Сити.

По словам Беллингема, в последние минуты ответного матча он просто готовился к пробитию пенальти.

«Последние 15-20 минут я просто готовился исполнить пенальти. Даже после того, как мы не забили первый пенальти, я все равно не думал, что мы вылетим.

Серии пенальти - это то, на что я всегда любил смотреть, когда был моложе, но когда дело доходит до участия в них, то это очень некомфортно. Я думаю, что это, пожалуй, самое некомфортное, что может быть для профессионального игрока. Это противостояние один на один».

Джуд отметил вклад Андрея Лунина в победу над «горожанами».

«Лунин был героем того дня. Антонио Рюдигер имеет столько опыта и является человеком, которого вы можете считать немного сумасшедшим, но в тот момент, когда пришло время быть спокойным и собранным, доверились ему», - сказал Беллингем.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки Реала получили новые машины от спонсора .

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