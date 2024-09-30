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Анчелотти высказался о приостановке мадридского дерби из-за поведения фанов Атлетико

Итальянец считает, что арбитр поступил правильно.
Сегодня, 10:31
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился своими мыслями по поводу приостановки поединка с Атлетико в восьмом туре Ла Лиги.

По словам итальянца, это решение никому не понравилось, однако оно было необходимым.

«Судья поступил правильно, что остановил игру. Нам пришлось остановить игру на 10 минут. Мы изменили несколько вещей в раздевалке и начали снова. Эта остановка никому не понравилась, но арбитр был прав».

Анчелотти также отметил, что вынужденный перерыв одинаково повлиял на оба коллектива.

«Я не думаю, что команда выключилась из-за остановки. Это одинаково повлияло на обе команды. Они бросили зажигалку, и игра была дважды остановлена. Судья сказал нам отдохнуть десять минут, после чего мы начнем снова»

Напомним, Атлетико успело осудить поведение собственных фанатов, которое и стало причиной приостановки игры.

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