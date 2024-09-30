Фанаты Атлетико изуродували именную табличку Куртуа после матча с Реалом

"Матрасники" не могут простить переход бельгийца в составе "сливочных".

В рамках восьмого тура чемпионата Испании Атлетико сыграл вничью с Реалом (1:1).

Во время поединка болельщики хозяев провоцировали голкипера "сливочных" Тибо Куртуа. В результате чего главный арбитр встречи был вынужден прервать матч и увести футболистов с поля.

Читай также: Инсайдер раскрыл сроки восстановления Куртуа от травмы

Затем игра продолжилась, но фанаты продолжили освистовать Куртуа.

После матча болельщики Атлетико "отомстили" Куртуа, изуродував его именную табличку, которая расположена возле стадиона - Метрополитано.

Ранее сообщалось, что легенда итальянского футбола женился на бывшей телеведущей после девяти лет отношений.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!