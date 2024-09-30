Фанаты Атлетико изуродували именную табличку Куртуа после матча с Реалом
"Матрасники" не могут простить переход бельгийца в составе "сливочных".
В рамках восьмого тура чемпионата Испании Атлетико сыграл вничью с Реалом (1:1).
Во время поединка болельщики хозяев провоцировали голкипера "сливочных" Тибо Куртуа. В результате чего главный арбитр встречи был вынужден прервать матч и увести футболистов с поля.
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Затем игра продолжилась, но фанаты продолжили освистовать Куртуа.
После матча болельщики Атлетико "отомстили" Куртуа, изуродував его именную табличку, которая расположена возле стадиона - Метрополитано.
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