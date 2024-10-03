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Мудрик отметился ассистом в матче Лиги конференций

Украинец отдал голевой пас на Ренато Вейгу.
Вчера, 22:21
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа Лиги конференций Челси встречается с Гентом.

На 12-ой минуте «синие» отметились первым голом в матче, а непосредственное участие в атаке принял украинец Михаил Мудрик.

Футболист лондонцев получил передачу от Кристофера Нкунку, оказавшись на несвойственном для себя правом фланге, отлично подал на голову Ренато Вейги, а португалец переправил мяч в сетку ворот.

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Видео ассиста Мудрика появится в этой новости позже...

На момент написания новости счет в матче - 1:0. Идет первый тайм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик лига конференций

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