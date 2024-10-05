Забарный получил оценки выше среднего в проигранном матче с Лестером

Украинец сыграл немного лучше чем большинство его партнеров.

В рамках 7-го тура АПЛ Лестер минимально переиграл Борнмут.

По итогам матча статистические порталы определились с оценками игрокам обеих команд.

Украинский центральный защитник Илья Забарный получил оценку 6.9 от SofaScore и 6.8 от WhoScored, что является результатом выше среднего в составе «вишен».

На счету футболиста Борнмута три выигранных единоборства из семи, сделал 10 подборов и шесть перехватов, отдал 93% точных передач, один раз отобрал мяч и трижды вынес, а также однажды пробил в сторону ворот.

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