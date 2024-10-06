Футболист сборной Германии пропустит паузу на международные матчи из-за травмы

Нападающий сборной Германии Кай Гаверц не будет помощником для своей команды в ближайшие матчи.

Как сообщает немецкий футбольный союз, футболист пропустит поединки Лиги Наций против Боснии и Герцеговины и Нидерландов из-за травмы колена.

Вместо Гаверца Юлиан Нагельсманн вызвал на поединки, которые состоятся 11 и 14 октября форварда Майнца Йонатана Буркардта.

В текущем сезоне у Кая 7 голов и 1 ассист в 12 матчах за Арсенал.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок «канониров» расплакался после теплого приема от фанатов .

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