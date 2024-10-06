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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0: обзор матча и результат игры 06.10.2024

Команды завершили противостояние нулевым миром.
Сегодня, 18:15
Астон Вилла и МЮ сыграли вничью / Getty Images
Астон Вилла и МЮ сыграли вничью / Getty Images

В воскресенье, 6 октября, Астон Вилла принимала на свое поле Манчестер Юнайтед в матче седьмого тура английской Премьер-лиги.

Соперники не смогли определить победителя, завершив противостояние нулевой ничьей. Команды провели первый тайм более осторожно, но активизировались во второй половине встречи, тем не менее не сумев реализовать свои моменты.

Астон Вилла на данный момент с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Манчестер Юнайтед идет на 14-й позиции, имея в своем активе восемь баллов.

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Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед седьмого тура чемпионата Англии

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.88 - 0.60
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 11 - 10
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 6 - 3
Фолы: 12 - 11

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса (Д. Карлос, 12), Торрес, Динь (Матсен, 85) - Баркли, Тилеманс - Бейли (Дуран, 63), Роджерс, Филоджин - Уоткинс.

Манчестер Юнайтед: Онана - Мазрауи (Линделеф, 46), Магвайр (де Лигт, 46), Эванс, Далот - Мейну (Каземиро, 85), Эриксен - Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Антони, 64) - Хойлунн (З4).

Предупреждения: Баркли - Эриксен, Магвайр, Мейну, Рашфорд, Линделеф.

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