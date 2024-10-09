Ред Булл может добавить к своей "спортивной империи" французский клуб

Клуб французской Лиги 2 Париж ФК может сменить владельца.

Как сообщает L'equipe, столичный коллектив, вероятно, станет частью спортивной империи Ред Булл. Австрийская компания приобретет акции клуба вместе с семьей Бернара Арно.

Австрийцы будут иметь 15% акций, Бернар Арно, который владеет модным брендом Луи Виттон, производителем часов TAG Heuer и большим количеством других компаний, производящих предметы роскоши, будет иметь 55% акций. Еще 30 до 2027 года останутся у текущего владельца.

В планах развития ФК Парижа немедленное повышение в элитный дивизион уже в конце этого сезона, а долгосрочно сделать из клуба стабильного участника Лиги чемпионов.

После смены владельцев команда второго дивизиона может увеличить свой бюджет на 100-200 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2025 года Юрген Клопп станет главой футбольного департамента Ред Булл.

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