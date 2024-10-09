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Турецкий топ-клуб хочет арендовать таланта Реала

Арда Гюлер может потренироваться под руководством Жозе Моуринью.
Вчера, 21:13
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Арда Гюлер может временно сменить клубную прописку

Как сообщает издание AS, Фенербахче хочет вернуть себе Гюлера на правах аренды

Коллектив Жозе Моуринью готов взять на себя зарплату игрока для того, чтобы получить его зимой Реал рассматривает возможность отправить игрока в аренду, чтобы он имел больше игровой практики

В ближайшее время руководство «желтых канареек» планирует связаться с боссами мадридцев, чтобы обсудить условия сделки

Именно из Фенербахче Арда перешел в стан «сливочных» в 2023 году за 20 миллионов евро

Напомним, ранее сообщалось, что трансферная цель Реала может продлить контракт с нынешним клубом
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал фенербахче Арда Гюлер

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