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Форвард сборной Германии: Брюки – это просто брюки, то ли от H&M, то ли люксового бренда

Дениз Ундав рассказал, что является настоящей роскошью.
Вчера, 22:57
Дениз Ундав / Getty Images
Дениз Ундав / Getty Images

Нападающий Штутгарта и сборной Германии Дениз Ундав высказался о своем отношении к модным вещам.

Напомним, о модных увлечениях футболистов вновь начали говорить после фотографий игроков сборной Франции, прибывших в расположении сборной в необычных нарядах.

Ундав же считает, что настоящая роскошь - это возможность проводить время со своей семьей, а одежда в любом случае остается просто одеждой.

"Для меня роскошь – это, конечно, проводить время с семьей и наблюдать, как растет дочь. Даже если это сложно в данный момент, когда я часто в разъездах. А в остальном, для меня самое главное – оставаться здоровым, и это все, что нужно в жизни.

Конечно, можно побаловать себя чем-нибудь в отпуске. Но у меня есть, может быть, одна сумка и пара часов, а в остальном я ношу одну и ту же одежду уже семь или восемь лет. Я просто не люблю ходить по магазинам и не являюсь поклонником вещей от Louis Vuitton или чего-то подобного.

В конце концов, брюки – это просто брюки, будь они от H&M или люксового бренда. Никого не должно волновать, что на вас надето, но многие люди считают, что они обязаны носить определенную одежду. Но я никогда не придавал этому значения и, к счастью, до сих пор не придаю", - рассказал нападающий в интервью Ran.

Ранее также известный специалист высказался в защиту Клоппа.

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