Ребров рассказал, готов ли Степаненко к игре против Чехии

Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал кадровые новости из стана национальной команды перед игрой с Чехией.

Наставник «сине-желтых» сказал, стоит ли ожидать в заявке тренера вратарей национальной команды Рустама Худжамова, учитывая, отсутствие Дмитрия Ризныка.

«К сожалению, вчера получил повреждение Дмитрий Ризнык, он уехал в расположение клуба. Есть микроповреждения, но я надеюсь, что все игроки будут доступны к завтрашнему матчу.

Может ли попасть Худжамов в заявку на матч? Рустам помогает нам в тренировочном процессе, да, но завтрашний матч это не шутки».

Также Ребров подтвердил, что Тарас Степаненко вернулся к тренировкам в общей группе.

«Есть еще сегодня день, есть день восстановления. Тарас работает в общей группе, поэтому посмотрим завтра.

У Калюжного есть еще день на восстановление, у него нет повреждения. Да, была усталость после матча, но ничего серьезного. Посмотрим завтра», - заявил Сергей Станиславович.

Напомним, матч Украина - Чехия состоится завтра, 14 октября, в 21:45. На нашем сайте будет онлайн-трансляция матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!