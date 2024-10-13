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Ребров рассказал, готов ли Степаненко к игре против Чехии

Тарас тренируется в общей группе.
Сегодня, 18:44
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал кадровые новости из стана национальной команды перед игрой с Чехией.

Наставник «сине-желтых» сказал, стоит ли ожидать в заявке тренера вратарей национальной команды Рустама Худжамова, учитывая, отсутствие Дмитрия Ризныка.

«К сожалению, вчера получил повреждение Дмитрий Ризнык, он уехал в расположение клуба. Есть микроповреждения, но я надеюсь, что все игроки будут доступны к завтрашнему матчу.

Может ли попасть Худжамов в заявку на матч? Рустам помогает нам в тренировочном процессе, да, но завтрашний матч это не шутки».

Также Ребров подтвердил, что Тарас Степаненко вернулся к тренировкам в общей группе.

«Есть еще сегодня день, есть день восстановления. Тарас работает в общей группе, поэтому посмотрим завтра.

У Калюжного есть еще день на восстановление, у него нет повреждения. Да, была усталость после матча, но ничего серьезного. Посмотрим завтра», - заявил Сергей Станиславович.

Напомним, матч Украина - Чехия состоится завтра, 14 октября, в 21:45. На нашем сайте будет онлайн-трансляция матча.

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