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Луческу установил необычный рекорд благодаря возвращению в сборную Румынии

От первого матча и до его возвращения в национальную команду прошло рекордное количество времени.
Вчера, 21:27

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу установил рекорд национальных команд.

Как сообщает IFFHS. между его первым матчем и возвращением в сборную прошло 42 года и 336 дней. Мирча всего на 4 дня побил предыдущее достижение.

Ранее рекорд принадлежал Мануэлю Флейтасу Соличу, который был тренером сборной Парагвая в 1922 и 1965 годах.

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Мирча провел свой первый матч во главе Румынии в 1981 году, сыграв в нулевую ничью со Швейцарией. Последний сейчас был против Кипра, где его команда победила со счетом 3:0.

В топ-5 по этому показателю входят также экс-тренер Филиппин Хуан Кутильяс, бывший рулевой Италии Виторино Поццо и бывший наставник Бразилии Марио Загалло

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