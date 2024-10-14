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Династия Мальдини установила рекорд сборной Италии

Сын Паоло и внук Чезаре дебютировал за «скуадру адзурри».
Вчера, 23:55
Даниэле Мальдини / Getty Images
Даниэле Мальдини / Getty Images

В рамках 4-го тура Лиги Наций Италия сыграла с Израилем.

В составе «скуадры адзурри» появился Даниэль Мальдини. Он дебютировал на 73-ой минуте.

Даниэле - представитель династии, в которую входят Чезаре и Паоло Мальдини. Таким образом, это семейство установило рекорд сборной Италии.

Семья Мальдини стала первой, три поколения которой сыграли за национальную команду.

Матч Италия - Израиль завершился со счетом 4:1 в пользу Италии. На нашем сайте доступны результаты всех матчей Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия Паоло Мальдини Чезаре Мальдини Даниэле Мальдини

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