Сербия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2025 15.10.2024

Во вторник, 15 октября, молодежная сборная Украины проведет заключительный матч в отборочном турнире Евро-2025 U-21, встретившись с командой Сербии.

Поединок состоится в городе Стара Пазова в Спортцентре ФСС. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия U-21 - Украина U-21

Трансляция матча Сербия U-21 - Украина U-21 будет доступна в этой новости 15 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:30 по Киеву.

Напомним, что молодежная сборная Украины уже гарантировала себе выход в финальную часть Евро-2025 U-21 с первого или второго места отборочной группы.

"Сине-желтые" выиграли восемь из девяти квалификационных поединков, но в последней игре уступили 1:2 Англии. Сейчас украинская команда с 24 очками возглавляет секстет и перед заключительным туром опережает "трех львов" на два балла.

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